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    Хилл поддержал решение Прохазки не драться с Анкалаевым из-за экзаменов

    Бои ММА UFC Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Джамал Хилл
    Представитель топ-5 тяжелого веса UFC Джамал Хилл прокомментировал отказ Иржи Прохазки драться за титул в полутяжелом весе с Магомедом Анкалаевым летом из-за сдачи экзаменов в университете.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    «Я считаю, что он человек определенных принципов и морали. Если он не готов переступить через них, если он считает, что это важно для чего-то, что ему нужно сделать ряд дел до возвращения, я аплодирую ему. Если у вас есть что-то, за что вы выступаете, и вы отстаиваете это, я поддерживаю вас на 100 процентов. Сейчас самое лучшее время, чтобы поставить себя в такое положение, в котором ты все еще можешь жить той жизнью, которой хочешь жить, зарабатывать столько, сколько хочешь»

    Прохазка занимает второе место в рейтинге полутяжеловесов UFC. В последнем поединке он нокаутировал в третьем раунде Джамала Хилла.

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