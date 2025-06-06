Хилл поддержал решение Прохазки не драться с Анкалаевым из-за экзаменов

Представитель топ-5 тяжелого веса UFC прокомментировал отказдраться за титул в полутяжелом весе слетом из-за сдачи экзаменов в университете.

«Я считаю, что он человек определенных принципов и морали. Если он не готов переступить через них, если он считает, что это важно для чего-то, что ему нужно сделать ряд дел до возвращения, я аплодирую ему. Если у вас есть что-то, за что вы выступаете, и вы отстаиваете это, я поддерживаю вас на 100 процентов. Сейчас самое лучшее время, чтобы поставить себя в такое положение, в котором ты все еще можешь жить той жизнью, которой хочешь жить, зарабатывать столько, сколько хочешь»

Прохазка занимает второе место в рейтинге полутяжеловесов UFC. В последнем поединке он нокаутировал в третьем раунде Джамала Хилла.