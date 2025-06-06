Джон Аник: Джонсу даже нет дела до того, что его могут лишить титула

Спортивный комментатор считает , что чемпиону UFC в тяжелом весевсе равно, лишат его пояса или нет.

«Я думаю, что бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом будет более значимым, если они оба будут чемпионами. Я надеюсь, что они будут драться в декабре в Лас-Вегасе. Однако у меня нет инсайдерской информации. Но я не думаю, что Джону Джонсу действительно есть дело до того, лишат ли его титула чемпиона в тяжелом весе или нет. Надеюсь, он все равно будет драться с Томом, и это будет невероятный бой»

Джонс в последний раз дрался в ноябре прошлого года. Тогда он одержал победу нокаутом в третьем раунде над Стипе Миочичем, проведя первую удачную защиту титула.