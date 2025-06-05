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    Царукян выбрал фаворита в бою Махачева и Маддалены

    Бои ММА UFC Сборная России Арман Царукян Ислам Махачев Джек Маддалена Белал Мухаммад
    Топовый боец легкого веса UFC Арман Царукян высоко оценил шансы Ислама Махачева против чемпиона промоушена в категории до 77 кг Джека Маддалены.

    Арман Царукян
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    Арман Царукян

    «Это будет тяжелый бой. С Маддаленой Исламу будет сложнее, чем с Топурией. Я считаю Ислама фаворитом из-за его борцовских навыков, контроля и разнообразия удушающих приемов. Ислам, я думаю, гораздо лучше боксирует и может легко победить Маддалену. Топурия просто сильнее бьет и пропускает больше ударов, но Маддалена технически лучше, если говорить о нанесении ударов»

    Напомним, что недавно Махачев объявил об уходе из легкого веса, оставив титул вакантным. Следующий бой россиянин проведет против Джека Маддалены, отобравшего пояс в полусреднем весе в прошлом месяце у Белала Мухаммада.

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