Шон Стрикленд рассказал, сколько заработал денег за карьеру в ММА

Экс-чемпион UFC в среднем весе поделился о своих доходах, а также высказался о том, как хочет ими распорядиться по окончании карьеры.

«Мой капитал составляет около 4 миллионов долларов ликвидных средств. Когда я говорю ликвидные, я имею в виду инвестиции. У меня около 500 000 долларов в недвижимости, а остальное на разных счетах. К тому времени, как я закончу драться, в худшем случае у меня будет состояние в 8–10 миллионов долларов. Я мог бы жить на эти деньги. Я бы снимал пять процентов в год от восьми миллионов долларов — это примерно 400 000 долларов. Так что, когда закончу драться, вероятно, буду зарабатывать около 400 000 долларов в год со своего счета»

Стрикленд проиграл свой последний бой Дрикусу Дю Плесси в битве за титул единогласным решением. До этого аналогичным образом Шон одолел Пауло Косту.