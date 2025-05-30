Дэн Хукер может стать следующим соперником Армана Царукяна

Новозеландский боец смешанных единоборствможет провести очередной поединок в UFC против. По предварительным данным, их битва запланирована на UFC 319 в августе.

Напомним, что Арман является первым номером рейтинга легкой весовой категории. Ранее он одолел раздельным решением судей бывшего чемпиона дивизиона Чарльза Оливейру.

До этого также победил техническим нокаутом в первом раунде представителя топ-15 Бенеила Дариуша. В январе этого года Арман должен был драться за титул с Исламом Махачевым, но получил травму спины и снялся с боя.

Дэн Хукер на сегодняшний день располагается на шестой строчке в легком весе. В последнем поединке новозеландец одолел раздельным решением судей в сентябре прошлого года Матеуша Гамрота.