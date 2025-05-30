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    Дэн Хукер может стать следующим соперником Армана Царукяна

    Бои ММА UFC Сборная России Арман Царукян Дэн Хукер
    Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер может провести очередной поединок в UFC против Армана Царукяна. По предварительным данным, их битва запланирована на UFC 319 в августе.

    Арман Царукян (слева)
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    Арман Царукян (слева)

    Напомним, что Арман является первым номером рейтинга легкой весовой категории. Ранее он одолел раздельным решением судей бывшего чемпиона дивизиона Чарльза Оливейру.

    До этого также победил техническим нокаутом в первом раунде представителя топ-15 Бенеила Дариуша. В январе этого года Арман должен был драться за титул с Исламом Махачевым, но получил травму спины и снялся с боя.

    Дэн Хукер на сегодняшний день располагается на шестой строчке в легком весе. В последнем поединке новозеландец одолел раздельным решением судей в сентябре прошлого года Матеуша Гамрота.

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