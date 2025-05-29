Кевин Ли встретится с Гаджи Рабадановым на турнире PFL 20 июня

Экс-претендент на временный титул UFC в легком весеподерется сна турнире PFL 20 июня в рамках полуфинала Гран-при в категории до 70 кг.

Изначально россиянин должен был встретится с Джеем Уилсоном. Однако он получил травму, вследствие чего руководство промоушена начало искать ему замену. Ли согласился драться на коротком уведомлении.

В последний раз он выходил в октагон на Lights Out Championship 17. Тогда американец победил удушающим приемом в первом раунде Тиаго Оливейру. До этого аналогичным образом проиграл в UFC Ринату Фахретдинову.

Рабаданов победитель предыдущего Гран-при PFL в легком дивизионе. Российский боец идет на серии из десяти выигранных поединков кряду.