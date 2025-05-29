Тони Фергюсон рассказал, в чем Махачев лучше Хабиба

Бывший временный чемпион UFC в легком весе считает , что, как боец, лучше непобежденного

«Кто-то спросил меня, кто, по-твоему, лучший борец — Махачев или Хабиб? Честно говоря, я думаю, что Махачев более сильный борец. Я думаю, что он немного быстрее. Что касается Хабиба, то я думаю, что он просто немного более осторожен в вольной борьбе, которую демонстрирует Махачев. Слышал, Ислам планирует перейти в полусредний дивизион. Я думаю, с ним все будет в порядке в новом весе»

Фергюсон покинул UFC в прошлому году после того, как уступил удушающим приемом Майклу Кьезе в первом раунде. Сейчас у Тони серия из восьми поражений подряд.