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    Тони Фергюсон рассказал, в чем Махачев лучше Хабиба

    Бои ММА UFC Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Сборная России
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон считает, что Ислам Махачев, как боец, лучше непобежденного Хабиба Нурмагомедова.

    Тони Фергюсон
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    Тони Фергюсон

    «Кто-то спросил меня, кто, по-твоему, лучший борец — Махачев или Хабиб? Честно говоря, я думаю, что Махачев более сильный борец. Я думаю, что он немного быстрее. Что касается Хабиба, то я думаю, что он просто немного более осторожен в вольной борьбе, которую демонстрирует Махачев. Слышал, Ислам планирует перейти в полусредний дивизион. Я думаю, с ним все будет в порядке в новом весе»

    Фергюсон покинул UFC в прошлому году после того, как уступил удушающим приемом Майклу Кьезе в первом раунде. Сейчас у Тони серия из восьми поражений подряд.

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