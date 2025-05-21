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    Де Риддер считает, что Дю Плесси досрочно победит Чимаева

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Дрикус Дю Плесси
    Голландский средневес Рейнье Де Риддер, 13-й номер рейтинга данного дивизиона UFC, уверен в досрочной победе чемпиона их категории Дрикуса Дю Плесси над непобежденным Хамзатом Чимаевым.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Я думаю, что Дрикус победит, да. Я не думаю, что Хамзат сможет быстро его одолеть. Дю Плесси продолжает побеждать в том же духе, и с каждым раундом в бою он становится все лучше. Я вижу, что Дрикус прикончит Чимаева в последних раундах. Например, в четвертом или пятом раунде, возможно, большим количеством ударов. Хамзат, возможно, повалит его на землю в первом или втором раунде, может быть, перейдет ему за спину. Но, думаю, что у Дрикуса есть шанс на досрочную победу»

    Бой Дю Плесси и Чимаева состоится на турнире UFC 319. Для Дрикуса это будет третья защита пояса в среднем весе.

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