Де Риддер считает, что Дю Плесси досрочно победит Чимаева

Голландский средневес, 13-й номер рейтинга данного дивизиона UFC, уверен в досрочной победе чемпиона их категориинад непобежденным

«Я думаю, что Дрикус победит, да. Я не думаю, что Хамзат сможет быстро его одолеть. Дю Плесси продолжает побеждать в том же духе, и с каждым раундом в бою он становится все лучше. Я вижу, что Дрикус прикончит Чимаева в последних раундах. Например, в четвертом или пятом раунде, возможно, большим количеством ударов. Хамзат, возможно, повалит его на землю в первом или втором раунде, может быть, перейдет ему за спину. Но, думаю, что у Дрикуса есть шанс на досрочную победу»

Бой Дю Плесси и Чимаева состоится на турнире UFC 319. Для Дрикуса это будет третья защита пояса в среднем весе.