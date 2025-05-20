Лопес может подраться с Эннисом в августе за титулы IBF и WBA

По словам спортивного промоутера, стало известно , что чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBOможет в августе подняться на дивизион выше и встретится с обладателем титулов IBF и WBA

«Итак, мы говорили с Турки Аль аш-Шейхом о поединке Джарона Энниса против Теофимо Лопеса. Изначально это противостояние должно было состояться в октябре, но сейчас мы склоняемся ближе к августу. Нам нравится этот бой. Я думаю, что после боя с Чухаджяном Эннис, действительно, рассматривал возможность перехода выше. Но объединительный бой со Станионисом был в приоритете. Мы сделали это, он очень хорошо выступил в том бою, и теперь он думает остаться»

Лопес в предыдущем поединке победил единогласным решением судей Арнольда Барбозу. Для Теофимо эта была третья удачная защита титула WBO.