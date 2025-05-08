Экс-чемпион UFC Гарбрандт встретится с Барселосом в середине июня

Поединокпротивв легчайшей весовой категории пополнил кард турнира UFC Atlanta (в главном бою подерутсяв полусреднем дивизионе), который состоится 15 июня.

Коди свой последний бой проиграл удушающим приемом во втором раунде Дейвисону Фигередо. До этого американец шел на серии из двух выигранных поединков кряду.

Напомним, что ранее Гарбрандт был чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. Его очередной соперник Раони Барселос свой предыдущий поединок выиграл по очкам.

Бразилец одолел Пэйтона Тэлботта, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере. До этого Раони выиграл удушающим приемом у Кристиана Куинонеза.