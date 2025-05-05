ОконченКрылья Советов — Динамо 1:3Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Де Риддер бросил вызов Стрикленду после победы над Никалом

    Бои ММА UFC ONE FC Шон Стрикланд Бо Никал
    Бывший чемпион ONE в двух весовых категориях Рейнье Де Риддер хочет подраться против Шона Стрикленда в следующем бою.

    Шон Стрикленд (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон Стрикленд (слева)

    «Я нанес Бо Никалу несколько хороших ударов. В какой-то момент в клинче я смог немного отодвинуть его бедра, а затем нанес ему удар коленом в первом раунде. Во втором раунде я оказался сверху в партере, но был удивлен тем, как хорошо он держался снизу.

    Я не смог сразу занять нужную позицию, потому что он довольно хорошо двигался. В какой-то момент я искал болевой прием, но его не было.

    Я не особо следил за концовкой, но, кажется, я ударил его правым хуком, левым коленом, ударил, когда он приближался, и каждый раз, когда я бил его по корпусу, я чувствовал, как он немного опускает руки.

    Я чувствовал, как он смещается вправо, как будто ему немного больно. Как я сказал, это был лучший американский борец, давайте посмотрим на лучшего американского боксера.

    Мне нравится Шон Стрикленд. Он забавный персонаж и входит в пятерку лучших средневесов. Я думаю, что это интересный бой с точки зрения стиля. У него очень хороший джеб. Не думаю, что мой джеб так уж плох. Я бы хотел провести этот бой», — заявил Де Риддер после досрочной победы над Бо Никалом на UFC DesMoines.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
  • «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Милан» выиграть у «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры