Де Риддер бросил вызов Стрикленду после победы над Никалом

Бывший чемпион ONE в двух весовых категорияххочет подраться противв следующем бою.

«Я нанес Бо Никалу несколько хороших ударов. В какой-то момент в клинче я смог немного отодвинуть его бедра, а затем нанес ему удар коленом в первом раунде. Во втором раунде я оказался сверху в партере, но был удивлен тем, как хорошо он держался снизу.

Я не смог сразу занять нужную позицию, потому что он довольно хорошо двигался. В какой-то момент я искал болевой прием, но его не было.

Я не особо следил за концовкой, но, кажется, я ударил его правым хуком, левым коленом, ударил, когда он приближался, и каждый раз, когда я бил его по корпусу, я чувствовал, как он немного опускает руки.

Я чувствовал, как он смещается вправо, как будто ему немного больно. Как я сказал, это был лучший американский борец, давайте посмотрим на лучшего американского боксера.

Мне нравится Шон Стрикленд. Он забавный персонаж и входит в пятерку лучших средневесов. Я думаю, что это интересный бой с точки зрения стиля. У него очень хороший джеб. Не думаю, что мой джеб так уж плох. Я бы хотел провести этот бой», — заявил Де Риддер после досрочной победы над Бо Никалом на UFC DesMoines.