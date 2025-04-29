Миньян Чжан бросил вызов Прохазке после победы над Смитом

Восходящая звезда полутяжелого дивизиона UFC хочет подраться с бывшим чемпионом категориипосле того, как нокаутировал

«В следующем бою я хочу сразиться с Иржи Прохазкой. Я смотрел его поединок с Гловером, и он завоевал пояс в том бою. Мне нравится его стиль.

Я уважаю воинственный дух Иржи. И хотя он больше не чемпион, я бы хотел сразиться с ним, чтобы испытать себя. Вряд ли он меня раньше знал. Но теперь точно узнает, кто я»

Чжан одержал победу над Смитом на минувшем турнире в Канзасе техническим нокаутом в первом раунде, после чего занял 14-ю позицию в рейтинге полутяжелого веса.

Прохазка сейчас занимает третью строчку. В последнем бою чех финишировал Джамала Хилла.