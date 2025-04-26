Бой Физиева и Бахамондеса повышен до статуса со-главного события на UFC Baku

В расписании турнира UFC Baku, который пройдет 21 июня, произошли изменения. Поединок в легком весе с участиемповышен до статуса со-главного события вечера.

«Атаман» занимает 11-ю строчку в рейтинге и подходит к очередному противостоянию на серии из трех поражений. В предыдущем бою Физиев уступил по очкам Джастину Гейджи.

Бахамондес сейчас замыкает топ-15 в легком дивизионе. Чилиец выиграл последние 5 поединков. В недавнем из них он одолел сабмишном в первом раунде Джэлина Тернера.

Напомним, что в главном событии UFC в Баку станет встретятся экс-чемпион и бывший претендент на титул в полутяжелом весе — Джамал Хилл и Халил Раунтри.