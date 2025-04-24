Стал известен следующий соперник чемпиона WBA и IBF Джарона Энниса

Всемирная боксерская ассоциация WBA обязала двойного чемпиона мира по боксу в полусреднем весеподраться с бойцом из Узбекистана.

В ближайшее время «Бутс» должен провести поединок с непобежденным спортсменом Шахрамом Гиясовым. На его счету 17 побед и ни единого поражения в карьере. 10 из них были достигнуты нокаутами.

Эннис также, как и Гиясов, ранее на профессиональном ринге не кому не проигрывал. В активе американского боксера 34 победы в 34-х боях.

На его счету 30 выигрышей нокаутами. В предыдущем поединке Джарон одержал досрочную победу над Эймантасом Станионисом. Благодаря данному успеху, американец объединил пояса WBA и IBF.