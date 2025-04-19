1-й таймЛокомотив — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн
    Все новости спорта

    Гэрри: Буду удивлен, если Эдвардс выйдет драться после того, что с ним сделал Брэди

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Иэн Гарри
    Ирландский боец ММА Иэн Гэрри уверен, что экс-чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс больше не будет драться после поражения от Шона Брэди.

    Леон Эдвардс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леон Эдвардс

    «Я думаю, что Леон сейчас в очень плохом состоянии. Многие бойцы в нашем весе просто разорвут на части и съедят его. Я думаю, что для этого парня все кончено. Он больше хочет драться, и я буду очень удивлен, если вы снова увидите его в октагоне. Белал сказал, что остановит его и сделал это. Камару Усман тоже сделал это в какой-то степени, и Шон Брэди повторил их геймплан в последнем бою. Он делал все тоже самое. Когда становится тяжело, Эдвардс сдается и просто уходит»

    Эдвардс в последнем поединке уступил сабмишном в четвертом раунде Шону Брэди. Для Леона это первое досрочное поражение в карьере. До этого «Рокки» проиграл по очкам Белалу Мухаммаду и лишился титула.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» одержит очень важную победу
  • «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Локомотив» не сможет обыграть «Пари НН»?
  • «Локомотив» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Барселона» легко разберется с галисийцами
  • «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 17:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монца — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры