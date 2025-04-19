Гэрри: Буду удивлен, если Эдвардс выйдет драться после того, что с ним сделал Брэди

Ирландский боец ММА уверен , что экс-чемпион полусреднего весабольше не будет драться после поражения от

«Я думаю, что Леон сейчас в очень плохом состоянии. Многие бойцы в нашем весе просто разорвут на части и съедят его. Я думаю, что для этого парня все кончено. Он больше хочет драться, и я буду очень удивлен, если вы снова увидите его в октагоне. Белал сказал, что остановит его и сделал это. Камару Усман тоже сделал это в какой-то степени, и Шон Брэди повторил их геймплан в последнем бою. Он делал все тоже самое. Когда становится тяжело, Эдвардс сдается и просто уходит»

Эдвардс в последнем поединке уступил сабмишном в четвертом раунде Шону Брэди. Для Леона это первое досрочное поражение в карьере. До этого «Рокки» проиграл по очкам Белалу Мухаммаду и лишился титула.