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    Шакур Стивенсон проведет бой с Уильямом Сепедой 12 июля за титул WBC

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон
    Действующий чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон проведет очередной поединок против Уильяма Сепеды.

    Шакур Стивенсон
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    Шакур Стивенсон

    Их противостояние пройдет 12 июля на турнире в Нью-Йорке. Стивенсон подходит к этой встрече после победы нокаутом в девятом раунде над Джошем Пэдли в феврале.

    Шакур владеет титулом WBC уже 2 года. За это время он провел 2 удачных защиты пояса. В своей профессиональной карьере американец не потерпел ни единого поражения.

    На счету Стивенсона 23 выигранных поединка, из них закончились в его пользу досрочно. Сепеда также еще не потерпел ни единого поражения. Ранее Уильям одержал 33 победы.

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