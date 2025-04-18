Шакур Стивенсон проведет бой с Уильямом Сепедой 12 июля за титул WBC

Действующий чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBCпроведет очередной поединок против

Их противостояние пройдет 12 июля на турнире в Нью-Йорке. Стивенсон подходит к этой встрече после победы нокаутом в девятом раунде над Джошем Пэдли в феврале.

Шакур владеет титулом WBC уже 2 года. За это время он провел 2 удачных защиты пояса. В своей профессиональной карьере американец не потерпел ни единого поражения.

На счету Стивенсона 23 выигранных поединка, из них закончились в его пользу досрочно. Сепеда также еще не потерпел ни единого поражения. Ранее Уильям одержал 33 победы.