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    Сехудо считает, что Холлоуэй победит Волкановски в четвертом бою

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски Генри Сехудо
    Бывший чемпион UFC в трех весовых категориях Генри Сехудо высоко оценил шансы Макса Холлоуэя против Александра Волкановски в четвертом бою.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    «Я чувствую, что полулегкая весовая категория полностью открыта. Думаю, что Макс Холлоуэй превосходит всех в этом дивизионе. Да, на 100 процентов уверен, он победит Волкановски. Можете говорить, что он был нокаутирован Топурией, но я чувствую, что Макс более вынослив, у него более крепкий подбородок, в отличие от остальных. Я считаю, что в этот раз все будет по-другому в битве с Волкановски»

    Ранее Волкановски и Холлоуэй уже трижды дрались друг с другом в полулегком весе за чемпионский титул. Все 3 предыдущие встречи Александр выиграл по очкам.

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