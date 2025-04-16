Сехудо считает, что Холлоуэй победит Волкановски в четвертом бою

Бывший чемпион UFC в трех весовых категорияхвысоко оценил шансыпротивв четвертом бою.

«Я чувствую, что полулегкая весовая категория полностью открыта. Думаю, что Макс Холлоуэй превосходит всех в этом дивизионе. Да, на 100 процентов уверен, он победит Волкановски. Можете говорить, что он был нокаутирован Топурией, но я чувствую, что Макс более вынослив, у него более крепкий подбородок, в отличие от остальных. Я считаю, что в этот раз все будет по-другому в битве с Волкановски»

Ранее Волкановски и Холлоуэй уже трижды дрались друг с другом в полулегком весе за чемпионский титул. Все 3 предыдущие встречи Александр выиграл по очкам.