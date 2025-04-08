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    Бенавидес стал чемпионом WBC из-за отказа Бивола от пояса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Дмитрий Бивол Дэвид Бенавидес
    Американский боксер Дэвид Бенавидес объявлен чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC. Накануне Дмитрий Бивол добровольно отказался от титула.

    Дэвид Бенавидес (слева)
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    Дэвид Бенавидес (слева)

    Причиной тому стало желание россиянина провести трилогию со своим соотечественником Артуром Бетербиевым. WBC ранее препятствовал третьему поединку и уже обязал Бивола провести обязательную защиту титула с Бенавидесом.

    Напомним, что Дэвид недавно был обладателем временного пояса. Свой последний поединок он выиграл единогласным решением судей у представителя Кубы Дэвида Моррелла.

    На профессиональном ринге Бенавидес еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 30 побед, 24 из которых были нокаутами.

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