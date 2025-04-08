Бенавидес стал чемпионом WBC из-за отказа Бивола от пояса

Американский боксеробъявлен чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC. Наканунедобровольно отказался от титула.

Причиной тому стало желание россиянина провести трилогию со своим соотечественником Артуром Бетербиевым. WBC ранее препятствовал третьему поединку и уже обязал Бивола провести обязательную защиту титула с Бенавидесом.

Напомним, что Дэвид недавно был обладателем временного пояса. Свой последний поединок он выиграл единогласным решением судей у представителя Кубы Дэвида Моррелла.

На профессиональном ринге Бенавидес еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 30 побед, 24 из которых были нокаутами.