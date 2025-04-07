Алимханулы бросил вызов «Канело»: Давай покажем миру битву двух королей

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBCпосле своей победы нокаутом над непобежденнымпредложил, обладателю трех поясов в категории до 76 кг, провести поединок.

«Где ты, "Канело"! Я король среднего веса, ты тоже считаешь себя королем. Давай покажем миру битву двух королей. Когда я только стал профессионалом, я сказал своей команде, что могу драться в любом весе.

Поэтому, если появится возможность сразиться с "Канело" в суперсреднем весе или даже с Дэвидом Бенавидесом, будь то в промежуточном или полутяжелом весе, я готов предпринять эти шаги в будущем.

Моя цель полностью объединить все титулы в среднем весе. Я останусь здесь, пока не получу 4 пояса. Конечно, я буду продвигаться вперед, если появится подходящее предложение, но я хочу стать абсолютным чемпионом и не хочу давать другим бойцам повода избегать меня», — заявил Алимханулы.