Титульный бой Джея Опетаи и Клаудио Скео за пояс IBF перенесен на 8 июня

Действующий чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии IBFне сможет провести очередную защиту титула против13 мая из-за травмы.

Стало известно, что данный поединок переносится на 8 июня на одном из турниров в Австралии. Опетая в последний раз дрался в январе этого года. Тогда он победил нокаутом в четвертом раунде Дэвида Ньику.

До этого аналогичным образом австралийский боксер одолел Джека Месси. В своей профессиональной карьере Опетая еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 27 побед в 27-ми боях.

Его очередной оппонент также еще никому не уступал. Скео в преддверии титульного поединка против Опетаи одержал 17 побед, 9 из которых были достигнуты нокаутом.