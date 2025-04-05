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    Мартин Эдегор«Эвертон» — «Арсенал». Онлайн
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    Титульный бой Джея Опетаи и Клаудио Скео за пояс IBF перенесен на 8 июня

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Действующий чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии IBF Джей Опетая не сможет провести очередную защиту титула против Клаудио Скео 13 мая из-за травмы.

    Джей Опетая (слева)
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    Джей Опетая (слева)

    Стало известно, что данный поединок переносится на 8 июня на одном из турниров в Австралии. Опетая в последний раз дрался в январе этого года. Тогда он победил нокаутом в четвертом раунде Дэвида Ньику.

    До этого аналогичным образом австралийский боксер одолел Джека Месси. В своей профессиональной карьере Опетая еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 27 побед в 27-ми боях.

    Его очередной оппонент также еще никому не уступал. Скео в преддверии титульного поединка против Опетаи одержал 17 побед, 9 из которых были достигнуты нокаутом.

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