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    Шон Брэди: Ковингтон слабак, он не уровень топ-15

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Первый номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Шон Брэди считает, что Колби Ковингтон не достоин места в топ-15 их категории.

    Шон Брэди и Леон Эдвардс
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    Шон Брэди и Леон Эдвардс

    «Я так долго просил о нашем бое с Ковингтоном, но в UFC сказали мне: этот парень отстой. Да, он борец высокого уровня, но тот же Леон Эдвардс несколько победил его, и по ходу боя просто избивал этого парня.

    Колби, ты видел, что я только что сделал с Леоном? Представь, что бы я сделал с тобой. Я бы легко прикончил этого парня. Он сейчас не уровень топ-15. У него даже нет работы.

    Когда Ковингтоном в последний раз выигрывал бой? Он просто отстой. Колби, ты слабак. Как ты можешь получить удар от Хорхе Масвидаля на публике и после этого подать на него в суд? Ты профессиональный боец, но ты слабак», — высказался Брэди о Ковингтоне, идущем в UFC на серии из двух поражений.

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