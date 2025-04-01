Шон Брэди: Ковингтон слабак, он не уровень топ-15

Первый номер рейтинга полусреднего дивизиона UFCсчитает, чтоне достоин места в топ-15 их категории.

«Я так долго просил о нашем бое с Ковингтоном, но в UFC сказали мне: этот парень отстой. Да, он борец высокого уровня, но тот же Леон Эдвардс несколько победил его, и по ходу боя просто избивал этого парня.

Колби, ты видел, что я только что сделал с Леоном? Представь, что бы я сделал с тобой. Я бы легко прикончил этого парня. Он сейчас не уровень топ-15. У него даже нет работы.

Когда Ковингтоном в последний раз выигрывал бой? Он просто отстой. Колби, ты слабак. Как ты можешь получить удар от Хорхе Масвидаля на публике и после этого подать на него в суд? Ты профессиональный боец, но ты слабак», — высказался Брэди о Ковингтоне, идущем в UFC на серии из двух поражений.