Хорхе Масвидаль: Скоро я встану с дивана и побью Эдвардса

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе намекнул на возвращение в промоушен и бой с

«Я скоро вернусь в UFC и разберусь с ним в следующем бою. Если это будет бой в привычном стиле Леона, я точно справлюсь с ним. Я встану с дивана и побью этого парня. Так что будь осторожен в своих словах, Леон. Я знаю, что он не сможет бороться со мной в течение пяти раундов. Так что мне не нужно беспокоиться о болевых приемах.

И я знаю, что он слаб в стойке по сравнению со мной. Я смог победить досрочно многих парней, с которыми он дрался и которых он одолел лишь решением судей. То, как Эдвардс наносит удары, то, как я наношу удары, разные вещи. Леон просто слаб. Залезай в клетку, и я это докажу. Мир увидит, насколько он слаб по сравнению со мной»

Напомним, что Эдвардс сейчас идет на серии из двух поражений подряд. Последний бой он проиграл удушающим приемом Шону Брэди.