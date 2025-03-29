Эдди Холл и Мариуш Поздняковский проведут бой по ММА 26 апреля

Польский бойцовский промоушен KSW анонсировал выставочный поединок с участием двух именитых стронгменов

Их поединок состоится 26 апреля на номерном турнире KSW 105. Напомним, что Поздняковский ранее побеждал пять раз в престижном турнире «Самый сильный человек планеты», ему принадлежит рекорд по этому показателю.

Также в 2009 году он дебютировал в ММА. На его счету 17 побед и 7 поражений. К поединку с Эдди 48-летний поляк подходит на серии из пяти выигрышей кряду.

Холл признавался сильнейшим стронгменом планеты в 2017 году. Британцу также ранее принадлежал мировой рекорд по становой тяге в 500 кг, пока его не перебил Хафтор Бьернссон, с которым Эдди вышел на ринг в выставочном бою в 2022-м и уступил единогласным решением судей.