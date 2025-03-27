Боб Арум о Фьюри: Ему больше не стоит выходить на ринг

Именитый британский промоутер посоветовал бывшему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCбольше никогда не драться.

«Я считаю, что у него впереди еще много всего. Тайсон хорошо общается и развлекает людей, но я не думаю, что ему стоит снова выходить на ринг, потому что, на мой взгляд, с него хватит. К счастью, за последние несколько лет своей карьеры он заработал столько денег, что его семья и он сам никогда не будут нуждаться в них. Я бы посоветовал Фьюри никогда не возвращаться на ринг, а стать полезным для бокса в качестве представителя, потому что он очень хорошо умеет общаться с публикой. Люди в нем заинтересованы, и я думаю, что он может принести много пользы спорту»

Фьюри в прошлом году дважды проиграл Александру Усику по очкам, после чего объявил о завершении карьеры. Однако недавно появились слухи о том, что ближе к осени Тайсон вернется на ринг и подерется с Энтони Джошуа.