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    Боб Арум о Фьюри: Ему больше не стоит выходить на ринг

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Именитый британский промоутер Боб Арум посоветовал бывшему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсону Фьюри больше никогда не драться.

    Тайсон Фьюри (слева)
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    Тайсон Фьюри (слева)

    «Я считаю, что у него впереди еще много всего. Тайсон хорошо общается и развлекает людей, но я не думаю, что ему стоит снова выходить на ринг, потому что, на мой взгляд, с него хватит. К счастью, за последние несколько лет своей карьеры он заработал столько денег, что его семья и он сам никогда не будут нуждаться в них. Я бы посоветовал Фьюри никогда не возвращаться на ринг, а стать полезным для бокса в качестве представителя, потому что он очень хорошо умеет общаться с публикой. Люди в нем заинтересованы, и я думаю, что он может принести много пользы спорту»

    Фьюри в прошлом году дважды проиграл Александру Усику по очкам, после чего объявил о завершении карьеры. Однако недавно появились слухи о том, что ближе к осени Тайсон вернется на ринг и подерется с Энтони Джошуа.

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