Шон Брэди: У меня есть дела поважнее, чем бой с Иэном Гэрри

Первый номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC ответил отказом на вызови рассказал, почему не хочет драться с ирландцем.

«Я вышел в клетку и воспользовался своим шансом. Я слышал, Гэрри жаловался, что не смог подраться с Белалом. Ведь ты проиграл свой последний бой, о чем ты говоришь? Ты занял второе место. За это не награждают. Логичнее дать титульник Джеку Маддалене. Гэрри на данный момент занимает седьмое место в рейтинге, он проиграл свой последний бой. Я выиграл свои последние три боя, только что победил бывшего чемпиона, который был, действительно, хорошим чемпионом. У меня есть дела поважнее, чем бой с Иэном Гэрри»

Брэди идет на серии из трех побед подряд над Гилбертом Бернсом, Келвином Гастелумом и Леоном Эдвардсом. Двух последних соперников из этого списка Шон победил досрочно.