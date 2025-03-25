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    Брэди, Олберг и Царукян улучшили позиции в рейтингах

    Бои ММА UFC Сборная России Дастин Порье Арман Царукян Камару Усман Леон Эдвардс Джек Маддалена
    По окончании прошедшего турнира UFC London в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Шон Брэди поднялся на первую строчку в полусреднем весе, благодаря досрочной победе на Леоном Эдвардсом в четвертом раунде сабмишном.

    Шон Брэди
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    Шон Брэди

    «Рокки» после неудачи опустился на третье место. В полутяжелом дивизионе Карлос Олберг отыграл сразу 3 позиции. Новозеландец одержал победу единогласным решением судей над Яном Блаховичем и сместил его с третьей строчки.

    Поляк теперь опустился на пятое место в категории до 93 кг. В среднем весе Роман Долидзе обошел Энтони Эрнандеза, вернув себе восьмую строчку. Арман Царукян вошел в топ-15 рейтинга вне зависимости от категорий и занял там 15-ю строчку.

    Бывший чемпион полулегкого веса Макс Холлоуэй поднялся на четвертую позицию в категории до 70 кг, сместив с нее Дастина Порье. Камару Усман и Джек Маддалена опустились на одну строчку ниже в весе до 77 кг. Оба занимают четвертую и пятую позиции.

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