Брэди, Олберг и Царукян улучшили позиции в рейтингах

По окончании прошедшего турнира UFC London в рейтингах промоушена произошли очередные изменения.поднялся на первую строчку в полусреднем весе, благодаря досрочной победе нав четвертом раунде сабмишном.

«Рокки» после неудачи опустился на третье место. В полутяжелом дивизионе Карлос Олберг отыграл сразу 3 позиции. Новозеландец одержал победу единогласным решением судей над Яном Блаховичем и сместил его с третьей строчки.

Поляк теперь опустился на пятое место в категории до 93 кг. В среднем весе Роман Долидзе обошел Энтони Эрнандеза, вернув себе восьмую строчку. Арман Царукян вошел в топ-15 рейтинга вне зависимости от категорий и занял там 15-ю строчку.

Бывший чемпион полулегкого веса Макс Холлоуэй поднялся на четвертую позицию в категории до 70 кг, сместив с нее Дастина Порье. Камару Усман и Джек Маддалена опустились на одну строчку ниже в весе до 77 кг. Оба занимают четвертую и пятую позиции.