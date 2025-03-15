Соннен: История о том, что Перейра не умеет бороться, закончилась после UFC 313

Спортивный аналитиквысоко оценил борцовские навыкипосле боя с, даже несмотря на поражение «Поатана» единогласным решением судей.

«Казалось бы, нет смысла говорить о бое Алекса Перейры против Джона Джонса. На первый взгляд, шансов у Алекса просто нет. Ведь мы знаем, что Джон может повалить его и избить. Это то, что Джон делает очень хорошо. Он может повалить человека на настил, а потом избить его.

Но теперь после недавнего боя с Анкалаевым вы уже смотрите этот бой и думаете: оказывается Перейру не так-то просто победить. Алекс, действительно, показал себя.

Вся эта история о том, что он не умеет бороться и защищаться от тейкдаунов, теперь ушла в прошлое. Анкалаев раскрыл свой план, который заключался в том, чтобы победить. И его план провалился», — добавил Соннен.