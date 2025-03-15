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    «Оренбург»«Оренбург» — «Факел» 1:0. Онлайн
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    Соннен: История о том, что Перейра не умеет бороться, закончилась после UFC 313

    Бои ММА UFC Сборная России Алекс Перейра Джон Джонс Магомед Анкалаев
    Спортивный аналитик Чейл Соннен высоко оценил борцовские навыки Алекса Перейры после боя с Магомедом Анкалаевым, даже несмотря на поражение «Поатана» единогласным решением судей.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Казалось бы, нет смысла говорить о бое Алекса Перейры против Джона Джонса. На первый взгляд, шансов у Алекса просто нет. Ведь мы знаем, что Джон может повалить его и избить. Это то, что Джон делает очень хорошо. Он может повалить человека на настил, а потом избить его.

    Но теперь после недавнего боя с Анкалаевым вы уже смотрите этот бой и думаете: оказывается Перейру не так-то просто победить. Алекс, действительно, показал себя.

    Вся эта история о том, что он не умеет бороться и защищаться от тейкдаунов, теперь ушла в прошлое. Анкалаев раскрыл свой план, который заключался в том, чтобы победить. И его план провалился», — добавил Соннен.

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