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    Джошуа намекнул, что бой с Фьюри будет последним в его карьере

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа может закончить карьеру после поединка с Тайсоном Фьюри.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Это бой, который я хочу увидеть, я фанат бокса, я хочу покончить с этим. Причина, по которой я решил заняться чем-то интересным, в том, что впереди у меня не так много лет — позади у меня больше лет, чем впереди. Я хочу уйти из спорта с шумом, произвести впечатление, быть экстравагантным и ярким персонажем, получать удовольствие от этого. Я хочу участвовать в крупных боях и Тайсон Фьюри один из них»

    Джошуа проиграл свой последний бой нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа в сентябре прошлого года. Фьюри в декабре в реванше единогласным решением уступил Александру Усику.

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