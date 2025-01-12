Джошуа намекнул, что бой с Фьюри будет последним в его карьере

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF может закончить карьеру после поединка с

«Это бой, который я хочу увидеть, я фанат бокса, я хочу покончить с этим. Причина, по которой я решил заняться чем-то интересным, в том, что впереди у меня не так много лет — позади у меня больше лет, чем впереди. Я хочу уйти из спорта с шумом, произвести впечатление, быть экстравагантным и ярким персонажем, получать удовольствие от этого. Я хочу участвовать в крупных боях и Тайсон Фьюри один из них»

Джошуа проиграл свой последний бой нокаутом в пятом раунде Даниэлю Дюбуа в сентябре прошлого года. Фьюри в декабре в реванше единогласным решением уступил Александру Усику.