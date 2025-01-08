Блахович: Джонс сможет победить Перейру, но одолеть Аспиналла непросто

Бывший чемпион UFC в полутяжелом дивизионеобъяснил, почемуизбегает боя с

«Алекс Перейра сейчас большая звезда в UFC. Все его знают. Джонс знает, что делает. Я считаю, что он должен драться с Аспиналлом, но думаю, что он немного его боится.

Потому что Аспиналл — это тот, кто действительно может остановить его и победить. Я думаю, он считает, что если сможет сразиться с Перейрой, то сможет одолеть его. С Аспиналлом это будет не так просто.

Для Джона Джонса бой с Аспиналлом был бы очень сложным. Вот, почему он не слишком много говорит о Томе. Но посмотрим… Может быть, у него есть какие-то планы на этот счет. Может быть, он ждет, когда предложат больше денег и согласится на бой», — считает Блахович.