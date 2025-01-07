Ковингтон: Я не вижу в Стрикленде никакой угрозы, он ограниченный боец

Трижды бывший претендент на титул чемпиона UFC считает , что без проблем победит экс-обладателя пояса в дивизионе до 84 кг

«Бой против Шона Стрикленда всегда был мне интересен. В прошлом он говорил обо мне кое-что. Я не думаю, что в нем есть что-то особенное. У него есть джеб, у него есть фронт-кик. Но если вы пресечете эти действия, он будет очень ограничен. Он боец, ориентированный на кардио. Я не вижу в Шоне Стрикленде никакой угрозы. Это интересный бой, который я мог бы провести в будущем»

Ковингтон впервые в своей карьере проиграл два боя подряд. В декабре он уступил техническим нокаутом Хоакину Бакли. В конце 2023-го проиграл в титульном бою по очкам Леону Эдвардсу.