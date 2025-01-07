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    Ковингтон: Я не вижу в Стрикленде никакой угрозы, он ограниченный боец

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Шон Стрикланд Хоакин Бакли Леон Эдвардс
    Трижды бывший претендент на титул чемпиона UFC Колби Ковингтон считает, что без проблем победит экс-обладателя пояса в дивизионе до 84 кг Шона Стрикленда.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Бой против Шона Стрикленда всегда был мне интересен. В прошлом он говорил обо мне кое-что. Я не думаю, что в нем есть что-то особенное. У него есть джеб, у него есть фронт-кик. Но если вы пресечете эти действия, он будет очень ограничен. Он боец, ориентированный на кардио. Я не вижу в Шоне Стрикленде никакой угрозы. Это интересный бой, который я мог бы провести в будущем»

    Ковингтон впервые в своей карьере проиграл два боя подряд. В декабре он уступил техническим нокаутом Хоакину Бакли. В конце 2023-го проиграл в титульном бою по очкам Леону Эдвардсу.

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