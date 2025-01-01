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    Гэрри заявил, что должен быть в рейтинге вторым после Рахмонова

    Бои ММА UFC Иэн Гарри Шавкат Рахмонов
    Звездный ирландский боец ММА Иэн Гэрри недоволен своим нынешним местом в рейтинге полусреднего веса UFC и считает, что должен занимать вторую строчку после Шавката Рахмонова.

    Иэн Гэрри (слева)
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    Иэн Гэрри (слева)

    «С моей точки зрения, бой с Шавкатом должен был стать поединком номер один в нашем весе, а затем я должен был выйти и сразиться за пояс. Если я не являюсь претендентом номер один, то я определенно номер два. Я смотрю на это так, потому что после такого выступления нельзя просто сидеть и говорить, что я не один из лучших в дивизионе. Чтобы ни говорили официальные рейтинги, я номер два после Рахмонова»

    На UFC 310 Рахмонов победил Гэрри единогласным решением со счетом 48:47. Шавкат сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего веса, Иэн идет седьмым.

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