Гэрри заявил, что должен быть в рейтинге вторым после Рахмонова

Звездный ирландский боец ММА недоволен своим нынешним местом в рейтинге полусреднего веса UFC и считает, что должен занимать вторую строчку после

«С моей точки зрения, бой с Шавкатом должен был стать поединком номер один в нашем весе, а затем я должен был выйти и сразиться за пояс. Если я не являюсь претендентом номер один, то я определенно номер два. Я смотрю на это так, потому что после такого выступления нельзя просто сидеть и говорить, что я не один из лучших в дивизионе. Чтобы ни говорили официальные рейтинги, я номер два после Рахмонова»

На UFC 310 Рахмонов победил Гэрри единогласным решением со счетом 48:47. Шавкат сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего веса, Иэн идет седьмым.