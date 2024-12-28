В команде Усика сообщили, когда украинец проведет следующий бой

, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в двух дивизионах сообщил , когда украинец проведет свой следующий поединок.

«Это будет очень долгая подготовка. После еще 12-ти раундов с Фьюри ему нужно будет хорошо и долго восстанавливаться. Усик проведет следующий бой в конце июля или в августе. Был разговор о реванше с Дюбуа. Однако ему сначала нужно разобраться с Паркером»

Усик 22 декабря одолел единогласным решением судей Тайсона Фьюри в ответном поединке. Александр сохранил титулы WBC, WBO и WBA в тяжелом весе.

Украинец выиграл в своей карьере все 23 поединка. В 14-ти из них он нокаутировал соперников. Фьюри до встречи с Усиком был непобежденным. Теперь у Тайсона 34 выигрыша, ничья и 2 поражения.