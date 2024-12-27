Команда Фьюри отозвала иск об ограблении в реванше с Усиком

Британский промоутер, представляющий интересы экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC не будет оспаривать судейское решение в реванше с, но он по-прежнему считает, что украинец не заслужил победу.

«Я не изменил своего мнения о судейских карточках, к которым у меня были претензии. Я не жаловался на результат боя, я жаловался на то, как они его оценили. Я не понимаю, как один судья не дал Тайсону ни одного очка за последние семь раундов, это невозможно. Я пересматривал это, и я давно в боксе, я видел это и не знаю, как он это сделал. Усик точно не выиграл последние семь раундов того боя»

Напомним, что Усик победил Фьюри 22 декабря в реванше единогласным решением судей. По окончании поединка команда Тайсона подала иск об ограблении, но накануне промоутер Фрэнк Уоррен отозвал его.