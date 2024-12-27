ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс Холлоуэй7 самых ярких нокаутов в UFC за минувшие 12 месяцев
    Все новости спорта

    Команда Фьюри отозвала иск об ограблении в реванше с Усиком

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, не будет оспаривать судейское решение в реванше с Александром Усиком, но он по-прежнему считает, что украинец не заслужил победу.

    Тайсон Фьюри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайсон Фьюри

    «Я не изменил своего мнения о судейских карточках, к которым у меня были претензии. Я не жаловался на результат боя, я жаловался на то, как они его оценили. Я не понимаю, как один судья не дал Тайсону ни одного очка за последние семь раундов, это невозможно. Я пересматривал это, и я давно в боксе, я видел это и не знаю, как он это сделал. Усик точно не выиграл последние семь раундов того боя»

    Напомним, что Усик победил Фьюри 22 декабря в реванше единогласным решением судей. По окончании поединка команда Тайсона подала иск об ограблении, но накануне промоутер Фрэнк Уоррен отозвал его.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ипсвич» так просто не отдаст игру
  • «Арсенал» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Спартак» продолжит гнаться за лидерством на Западе
  • «Куньлунь» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Витязь» избежит крупного поражения от лидера Запада?
  • «Витязь» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Куньлунь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эмполи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Паке — Бенчич
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры