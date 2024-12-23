Усик выбрал фаворита в поединке Джошуа и Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал , кто победит в поединке между

«Как соперник, Тайсон для был сложнее. Но кого бы я выбрал победителем в очном бое Фьюри и Джошуа? Пожалуй, отдам предпочтение Энтони. Он может выиграть любым способом. Хоть нокаутом, хоть судейским решением»

Усик ранее провел по 2 поединка с Фьюри и Джошуа и каждого из них в обоих случаях победил по очкам. В последнем бою Александр одолел единогласным решением Тайсона 22 декабря.

Следующим своим соперником Усик хочет видеть действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа, нокаутировавшего в сентябре Энтони Джошуа.