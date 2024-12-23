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    Александр Усик против Тайсона ФьюриРеванш с Дюбуа, Тайсон против Джошуа. С кем дальше драться Фьюри и Усику?
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    Усик выбрал фаворита в поединке Джошуа и Фьюри

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик рассказал, кто победит в поединке между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Как соперник, Тайсон для был сложнее. Но кого бы я выбрал победителем в очном бое Фьюри и Джошуа? Пожалуй, отдам предпочтение Энтони. Он может выиграть любым способом. Хоть нокаутом, хоть судейским решением»

    Усик ранее провел по 2 поединка с Фьюри и Джошуа и каждого из них в обоих случаях победил по очкам. В последнем бою Александр одолел единогласным решением Тайсона 22 декабря.

    Следующим своим соперником Усик хочет видеть действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа, нокаутировавшего в сентябре Энтони Джошуа.

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