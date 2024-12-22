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    Уоррен и Фьюри заявили о судейском ограблении в реванше с Усиком

    Бои ММА UFC Бокс WBC WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Британский промоутер Фрэнк Уоррен не согласен с решением судей во втором боксерском поединке между его соотечественником Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

    Александр Усик и Тайсон Фьюри
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    Александр Усик и Тайсон Фьюри

    «Как так вышло, что Тайсон выиграл в этом бою всего четыре раунда? Я не понимаю. Я очень разочарован этим. Я думал, что Фьюри контролировал бой. Я думаю, что он очень хорошо боксировал, но что есть, то есть»

    Бой Усика и Фьюри состоялся в Саудовской Аравии в ночь с 21 на 22 декабря и завершился победой Александра единогласным решением судей. Украинец нанес Тайсону второе поражение в карьере и сохранил 3 титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

    Фьюри на пресс-конференции после поединка заявил, что выиграл бой с преимуществом в 3 раунда, а также назвал победу украинца «рождественским подарком со стороны судей».

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