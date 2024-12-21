ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаСохранить репутацию. Гвардиола должен последовать примеру Клоппа и покинуть «Ман Сити»
    Все новости спорта

    Кличко, Паркер и другие боксеры дали прогнозы на реванш Усика и Фьюри

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри братья Кличко Александр Усик
    В преддверии реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика, который пройдет в ночь с 21 на 22 декабря, ряд боксеров отставили свои прогнозы.

    Александр Усик и Тайсон Фьюри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Усик и Тайсон Фьюри

    «Я уверен, что подход к этому бою сильно отличается от подхода к первому бою. В первом бою Фьюри был серьезен, но я чувствую, что в этот раз он настроен гораздо серьезнее. Я думаю, что он более мотивирован и хочет доказать, что может победить Александра Усика и вернуться в строй. Я на 100% уверен, что он справится с этой работой», — заявил бывший чемпион мира в тяжелом весе по линии WBO Джозеф Паркер.

    «Александр собирается повторить историю. Это будет дежавю. Все дело в стратегии. Все дело в технике. Мы скрестим пальцы, чтобы и в этот раз Усик показал, что он самый крутой парень на планете», — отметил Владимир Кличко.

    «Трудно сказать, потому что, если бы я делал ставки, я бы выбрал Александра Усика. Но я видел, как Фьюри сражался, знал о его решимости, был с ним в лагере, дрался с ним и видел, что он всегда восстанавливался. С ним трудно бороться, потому что его нельзя просто списать со счетов. Ты думаешь, что с ним покончено, что он не вернется, а потом он просто возвращается и показывает класс», — высказался экс-соперник Фьюри Диллиан Уайт.

    «Усик на 100% сосредоточен на победе в бою. Он будет таким же, как и в первом поединке», — считает топовый тяжеловес Мартин Баколе.

    Источник: SkySports.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Барселона» и «Атлетико» определить сильнейшего?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Усик снова побьет Фьюри и сохранит 3 титула?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Выбьет ли «Вилла» из топ-5 «Манчестер Сити»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лечче — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры