Кличко, Паркер и другие боксеры дали прогнозы на реванш Усика и Фьюри

В преддверии реванша, который пройдет в ночь с 21 на 22 декабря, ряд боксеров отставили свои прогнозы.

«Я уверен, что подход к этому бою сильно отличается от подхода к первому бою. В первом бою Фьюри был серьезен, но я чувствую, что в этот раз он настроен гораздо серьезнее. Я думаю, что он более мотивирован и хочет доказать, что может победить Александра Усика и вернуться в строй. Я на 100% уверен, что он справится с этой работой», — заявил бывший чемпион мира в тяжелом весе по линии WBO Джозеф Паркер.

«Александр собирается повторить историю. Это будет дежавю. Все дело в стратегии. Все дело в технике. Мы скрестим пальцы, чтобы и в этот раз Усик показал, что он самый крутой парень на планете», — отметил Владимир Кличко.

«Трудно сказать, потому что, если бы я делал ставки, я бы выбрал Александра Усика. Но я видел, как Фьюри сражался, знал о его решимости, был с ним в лагере, дрался с ним и видел, что он всегда восстанавливался. С ним трудно бороться, потому что его нельзя просто списать со счетов. Ты думаешь, что с ним покончено, что он не вернется, а потом он просто возвращается и показывает класс», — высказался экс-соперник Фьюри Диллиан Уайт.

«Усик на 100% сосредоточен на победе в бою. Он будет таким же, как и в первом поединке», — считает топовый тяжеловес Мартин Баколе.

Источник: SkySports.