Бой Усика и Фьюри будет судить искусственный интеллект

Стало известно, что реванш, который возглавит боксерский турнир 22 декабря в Саудовской Аравии, будет судить искусственный интеллект.

Данная система впервые внедряется, но результат оценки никак не повлияет на исход противостояния. Цель эксперимента: проверить насколько точно искусственный интеллект может судить бои, чтобы исключить фактор предвзятости со стороны человека.

Напомним, что на кону противостояния Усика и Фьюри будут стоять 3 титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и WBC, принадлежащие Александру.

Их первый бой состоялся 18 мая этого года. Тогда Усик победил раздельным решением судей, нанеся Фьюри его первое поражение в профессиональной карьере.