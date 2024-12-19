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    Бой Усика и Фьюри будет судить искусственный интеллект

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Стало известно, что реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри, который возглавит боксерский турнир 22 декабря в Саудовской Аравии, будет судить искусственный интеллект.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    Данная система впервые внедряется, но результат оценки никак не повлияет на исход противостояния. Цель эксперимента: проверить насколько точно искусственный интеллект может судить бои, чтобы исключить фактор предвзятости со стороны человека.

    Напомним, что на кону противостояния Усика и Фьюри будут стоять 3 титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и WBC, принадлежащие Александру.

    Их первый бой состоялся 18 мая этого года. Тогда Усик победил раздельным решением судей, нанеся Фьюри его первое поражение в профессиональной карьере.

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