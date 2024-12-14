Бивол дал прогноз на ответный бой Усика и Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super рассказал , кто выиграет в реванше

«Мне кажется, что вновь выиграет Александр Усик. Однако никогда не знаешь, каким выйдет на ринге Тайсон Фьюри. В любом случае, это будет интересный и очень интригующий поединок»

В первом бою, который состоялся в мае этого года, Александр Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом дивизионе.

Для Фьюри это было первое поражение на профессиональном ринге. Реванш Тайсона и Александра пройдет 22 декабря в Саудовской Аравии. На кону будут стоять 3 титула чемпиона мира в тяжелом весе.