Аспиналл сообщил, что Уайт пообещал ему бой с Джонсом сразу после UFC 309

Временный чемпион UFC в тяжелом весе заявил , что Уайт предложил ему бой сеще по окончании турнира UFC 309, где «Баунс» нокаутировал

«На самом деле, сразу после той пресс-конференции у меня была встреча с Даной Уайтом. Так что, честно говоря, я ожидал, что он придет и, может быть, мы немного поторгуемся. Он буквально вошел в комнату и сказал: Это произойдет. Я сказал: Джонс захочет кучу денег. Дана сказал: Я знаю, но это произойдет. Это будет самый большой бой в истории UFC»

Аспиналл в последнем поединке финишировал в первом раунде менее, чем за полторы минуты Кертиса Блейдса. До этого аналогичным образом он победил Сергея Павловича.