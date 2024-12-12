Ковингтон: Джонс убегает от Аспиналла также, как и от Нганну

Боец ММА Колби Ковингтон назвал чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса трусом из-за отказа драться против Тома Аспиналла и Фрэнсиса Нганну.

«Да, он победил Стипе. Прежде всего, выражаю уважение Стипе, потому что он спасатель и рискует жизнью ради людей и своего сообщества. Так что передавайте привет Стипе, величайшему тяжеловесу всех времен, но он уже был не в форме. Ему вообще не следовало там быть.

Он знает, что был стар. Он просто пришел за зарплатой. Это уже не тот Стипе, который был в расцвете сил. Джону нужно перестать уклоняться от боя с Томом Аспиналлом, как он уклонялся от боя с Нганну.

Он уклонялся от боя с Нганну несколько лет назад, теперь он уклоняется от боя с Аспиналлом. Он не хочет драться с парнями, которые, как он знает, побьют его. Джонс трус и обманщик», — считает Ковингтон.