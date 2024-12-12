Теофимо Лопес может стать следующим соперником Джарона Энниса

Спортивный промоутер готов организовать боксерский поединок между действующими чемпионами мира

«Проблема в том, что единственное, чего хочет Эннис — это объединительный титульный бой в его весе. Причина, по которой он не перешел в другой дивизион, в том, что он хочет второй титул. Но мне нравится его бой против Теофимо Лопеса. Думаю, Джарона он тоже заинтересует.

Если бы вы сказали ему, что Теофимо Лопес— это самое лучше решение сейчас, он бы согласился. Просто Энниса интересуют титулы. Но если мы не сможем добиться боя за второй пояс, нам определенно придется бороться с Лопесом. Я думаю, это будет серьезная борьба»

Лопесу принадлежит титул WBO в первом полусреднем весе. Эннис является обладателем пояса в категории до 67 кг. В своей карьере Джарон еще не потерпел ни единого поражения.