Топурия хочет провести следующий бой с Оливейрой

Обладатель титула UFC в категории до 66 кг готов перейти в легкий вес и подраться с бывшим чемпионом

«Нам нужно поговорить об этом и посмотреть на мое будущее, но для меня совершенно ясно, как я хочу поступить. Я бы хотел перейти в следующую весовую категорию, и поскольку Ислам Махачев является чемпионом и сразится в январе с Арманом Царукяном на UFC 311, он не будет готов к апрелю или маю. Поэтому я бы хотел сразиться с претендентом номер один на данный момент, Чарльзом Оливейрой»

В последнем поединке Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула в полулегком весе. Оливейра недавно победил Майкла Чендлера по очкам в реванше.