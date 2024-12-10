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    Топурия хочет провести следующий бой с Оливейрой

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Чарльз Оливейра Макс Холлоуэй Арман Царукян Илия Топурия
    Обладатель титула UFC в категории до 66 кг Илия Топурия готов перейти в легкий вес и подраться с бывшим чемпионом Чарльзом Оливейрой.

    Чарльз Оливейра (слева)
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    Чарльз Оливейра (слева)

    «Нам нужно поговорить об этом и посмотреть на мое будущее, но для меня совершенно ясно, как я хочу поступить. Я бы хотел перейти в следующую весовую категорию, и поскольку Ислам Махачев является чемпионом и сразится в январе с Арманом Царукяном на UFC 311, он не будет готов к апрелю или маю. Поэтому я бы хотел сразиться с претендентом номер один на данный момент, Чарльзом Оливейрой»

    В последнем поединке Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула в полулегком весе. Оливейра недавно победил Майкла Чендлера по очкам в реванше.

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