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    Ган считает, что бой с Джонсом был худшим выступлением в его карьере

    Бои ММА UFC Сирил Ган Джон Джонс
    Второй номер рейтинга тяжелого веса UFC Сирил Ган назвал проигрыш Джону Джонсу самым провальным выступлением в карьере.

    Джонс Джонс и Сирил Ган
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    Джонс Джонс и Сирил Ган

    «Оглядываясь назад, я понимаю, что меня там не было в октагоне в тот вечер. Это было именно то, что я чувствовал в день боя. Это было полное непонимание того, что происходит. Я не узнаю себя там. Это то, чего я никогда не делал в своей жизни. Я никогда раньше так не дрался. Я не контролировал дистанцию, не двигался, не был настороже, как люблю это делать — ничего этого не было»

    Бой Гана и Джонса за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе состоялся в марте прошлого года. Тогда Сирил уступил удушающим приемом в первом раунде.

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