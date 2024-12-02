Ган считает, что бой с Джонсом был худшим выступлением в его карьере

Второй номер рейтинга тяжелого веса UFC назвал проигрышсамым провальным выступлением в карьере.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что меня там не было в октагоне в тот вечер. Это было именно то, что я чувствовал в день боя. Это было полное непонимание того, что происходит. Я не узнаю себя там. Это то, чего я никогда не делал в своей жизни. Я никогда раньше так не дрался. Я не контролировал дистанцию, не двигался, не был настороже, как люблю это делать — ничего этого не было»

Бой Гана и Джонса за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе состоялся в марте прошлого года. Тогда Сирил уступил удушающим приемом в первом раунде.