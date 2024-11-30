Райан Гарсия: Я нокаутирую Джейка Пола за 4-5 раундов

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC в первом полусреднем весе уверен в быстрой победе нокаутом над

«Если Джейк будет драться также, как он дрался с Майком Тайсоном, я искренне верю, что нокаутирую его в течение четырех или пяти раундов. Мы договорились, что проведем бой. Он давно приходил в мой зал в Викторвилле, потом он приходил ко мне в лагерь — это было еще до того, как он начал боксировать. Так что я как бы положил начало его карьере боксера, и я здесь, чтобы положить ей конец. Вот и все»

Райан Гарсия свой последний бой выиграл по очкам у Девина Хэйни. Однако его уличили в употреблении допинга, а сам поединок был признан несостоявшимся.