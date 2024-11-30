Биспинг: Если Рахмонов переведет Гэрри в партер, то бой закончится

Спортивный комментатор UFC рассказал , отчего будет зависеть результат бояв полусреднем весе.

«Иэн Гарри, вероятно, будет кружить по октагону и использовать тот же план, что и против Джеффа Нила. Он должен не подпускать к себе Шавката Рахмонова. Если он не сможет остановить тейкдаун, то его снесут.

Он может кружить вокруг соперника, использовать размах рук, дистанцию, движения. Быть быстрым, неуловимым, ловким и проворным, легким на подъем и достаточно целеустремленным, чтобы не ввязываться в борьбу. Иначе он проиграет. Если Рахмонов переведет Гэрри в партер, то бой закончится»

Встреча Рахмонова и Гэрри пройдет на турнире UFC 310. Бойцы ранее в своих карьерах не потерпели ни единого поражения.