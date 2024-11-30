ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар»
  • 18:36
    • ЦСКА совершил камбэк и сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
  • 18:03
    • «Лас-Пальмас» сенсационно обыграл «Барселону» в матче Примеры
  • 17:04
    • «Салават Юлаев» разбил «Спартак» в матче КХЛ
  • 15:58
    • «Акрон» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Лончара
  • 14:47
    • Антон Миранчук больше не сыграет в этом году
    Все новости спорта

    Биспинг: Если Рахмонов переведет Гэрри в партер, то бой закончится

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Майкл Биспинг Иэн Гарри
    Спортивный комментатор UFC Майкл Биспинг рассказал, отчего будет зависеть результат боя Шавката Рахмонова и Иэна Гэрри в полусреднем весе.

    Майкл Биспинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Биспинг

    «Иэн Гарри, вероятно, будет кружить по октагону и использовать тот же план, что и против Джеффа Нила. Он должен не подпускать к себе Шавката Рахмонова. Если он не сможет остановить тейкдаун, то его снесут.

    Он может кружить вокруг соперника, использовать размах рук, дистанцию, движения. Быть быстрым, неуловимым, ловким и проворным, легким на подъем и достаточно целеустремленным, чтобы не ввязываться в борьбу. Иначе он проиграет. Если Рахмонов переведет Гэрри в партер, то бой закончится»

    Встреча Рахмонова и Гэрри пройдет на турнире UFC 310. Бойцы ранее в своих карьерах не потерпели ни единого поражения.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» покажет, кто в Бундеслиге хозяин
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Нант»?
  • «ПСЖ» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Лондонское дерби останется за «Арсеналом»
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милуоки — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шарлотт — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры