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    Нганну поддерживает решение Джонса не драться с Аспиналлом

    Бои ММА UFC PFL Франсис Нганну Джон Джонс
    Чемпион PFL Фрэнсис Нганну согласен с обладателем титула UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом, что его бой против Тома Аспиналла не имеет смысла для «Баунса».

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Речь идет о ситуации, связанной с переговорами, в которой мы не знаем, что будет дальше. Мы все знаем, что UFC использует в переговорах слова вроде: о, нет, Джон не хочет драться с этим парнем, он боится. Но Джонс может выбирать, что ему нужно. Как он сказал, именно Эспиналлу нужен этот бой, а ему он не нужен, и если подумать, то это правда. Джонс больше ничего не получит в этом бою, кроме денег. Но для Аспиналла, который пытается закрепить свой путь в дивизионе, это было бы всем»

    Джонс в последнем поединке одолел нокаутом Стипе Миочича и провел первую защиту титула в тяжелом весе. Аспиналл сейчас является обладателем временного пояса.

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