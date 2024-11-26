Нганну поддерживает решение Джонса не драться с Аспиналлом

Чемпион PFL согласен с обладателем титула UFC в тяжелом весе, что его бой противне имеет смысла для «Баунса».

«Речь идет о ситуации, связанной с переговорами, в которой мы не знаем, что будет дальше. Мы все знаем, что UFC использует в переговорах слова вроде: о, нет, Джон не хочет драться с этим парнем, он боится. Но Джонс может выбирать, что ему нужно. Как он сказал, именно Эспиналлу нужен этот бой, а ему он не нужен, и если подумать, то это правда. Джонс больше ничего не получит в этом бою, кроме денег. Но для Аспиналла, который пытается закрепить свой путь в дивизионе, это было бы всем»

Джонс в последнем поединке одолел нокаутом Стипе Миочича и провел первую защиту титула в тяжелом весе. Аспиналл сейчас является обладателем временного пояса.