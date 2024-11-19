Кормье: Джонс показал, что он не на одном уровне с Миочичем

Спортивный комментаторсчитает, что бойцовский уровень, действующего чемпиона UFC в тяжелом весе, намного выше, чем у, которого он нокаутировал в третьем раунде.

«С самого начала этого боя было очевидно, что эти двое не на одном уровне, В первом раунде у Джона Джонса было преимущество и счет должен быть в его пользу 10-8. Он начал бой с красивого удара в корпус, наносил жесткие удары Стипе Миочичу, сбил его с ног болезненным тейкдауном.

Это был разгром. И хотя я был удивлен, я знал, что этот бой может пойти по одному из двух сценариев: он может быть очень напряженным, очень конкурентным или односторонним. Сегодня мы увидели второй вариант — односторонний бой, в котором Миочич мало что сделал.

Джонс защищал титулы на протяжении трех поколений бойцов. Стипе был бойцом того поколения. Чтобы вы о Джонсе не думали, очевидно, что вы должны уважать его и его навыки в октагоне. Он снова защитил пояс и остается чемпионом UFC», — поделился Кормье.