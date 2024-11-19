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    Макгрегор высказался о бое Чендлера против Оливейры

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Дастин Порье Конор Макгрегор Чарльз Оливейра
    Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что думает выступлении Майкла Чендлера в бою с Чарльзом Оливейрой.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Хорошая драка. Майкл — маленький псих. Мне это нравится»

    Майкл Чендлер на прошедшем турнире UFC 309 потерпел поражение единогласным решением судей от Чарльза Оливейры в реванше. Их первый бой состоялся весной 2021 года.

    Тогда Оливейра одержал победу нокаутом во втором раунде в битве за вакантный титул чемпиона в легком весе. Макгрегор в последний раз дрался летом того же года и уступил Дастину Порье.

    Далее Конор должен был провести поединок против Майкла Чендлера, но их встреча сорвалась уже 3 раза.

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