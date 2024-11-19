Макгрегор высказался о бое Чендлера против Оливейры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях рассказал , что думает выступлениив бою с

«Хорошая драка. Майкл — маленький псих. Мне это нравится»

Майкл Чендлер на прошедшем турнире UFC 309 потерпел поражение единогласным решением судей от Чарльза Оливейры в реванше. Их первый бой состоялся весной 2021 года.

Тогда Оливейра одержал победу нокаутом во втором раунде в битве за вакантный титул чемпиона в легком весе. Макгрегор в последний раз дрался летом того же года и уступил Дастину Порье.

Далее Конор должен был провести поединок против Майкла Чендлера, но их встреча сорвалась уже 3 раза.