Дана Уайт: Чендлер останется в UFC, пока не завершит карьеру

Глава UFC высказался о дальнейшей судьбе в промоушенепоражения по очкам от

«Он из тех, кто побеждает, проигрывает или сводит бои к ничьей, но ты никогда не расстраиваешься в конце боя Майкла Чендлера. Они всегда захватывающие, с ним всегда весело.

В последнем раунде этого боя его постоянно сбивали с ног. Он упал на спину. Потом, когда в конце он оказался на спине, он просто встал и начал бить соперника. Чендлер всегда старается победить.

Он всегда выходит на бой, и у Майкла всегда будет здесь дом. Пока он сам не решит уйти на пенсию, Майкл Чендлер никуда не денется»

Возможный уход Чендлера из спорта был связан с долгим ожиданием боя с Макгрегором, который так и не состоялся. Уайт сказал, что Конор, вернется в клетку в 2025 году, и, возможно, подерется с Майклом.