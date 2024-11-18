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    Дана Уайт: Чендлер останется в UFC, пока не завершит карьеру

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Конор Макгрегор Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт высказался о дальнейшей судьбе в промоушене Майкла Чендлера поражения по очкам от Чарльза Оливейры.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Он из тех, кто побеждает, проигрывает или сводит бои к ничьей, но ты никогда не расстраиваешься в конце боя Майкла Чендлера. Они всегда захватывающие, с ним всегда весело.

    В последнем раунде этого боя его постоянно сбивали с ног. Он упал на спину. Потом, когда в конце он оказался на спине, он просто встал и начал бить соперника. Чендлер всегда старается победить.

    Он всегда выходит на бой, и у Майкла всегда будет здесь дом. Пока он сам не решит уйти на пенсию, Майкл Чендлер никуда не денется»

    Возможный уход Чендлера из спорта был связан с долгим ожиданием боя с Макгрегором, который так и не состоялся. Уайт сказал, что Конор, вернется в клетку в 2025 году, и, возможно, подерется с Майклом.

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