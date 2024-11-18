Джонс назвал условие для поединка с Аспиналлом

Чемпион UFC в тяжелом весерассказал, при каком условии он согласен подраться с обладателем временного пояса в их категории

«Он меня раздражает, и это мое личное мнение. Я понимаю, что вам, ребята, это кажется забавным, но я нахожу Тома раздражающим.

Он мне просто не нравится, и в конце концов, если я дам ему возможность подраться со мной, я хочу получить очень большую компенсацию — я хочу получить очень большие деньги.

Вот и все. Но моя жизнь и без него идеальна. Он мне совсем не нужен, а я нужна ему, и это хорошее положение для переговоров. Я не особо переживаю из-за боя с Томом.

Но я очень переживаю из-за боя с Перейрой. Это то, чего я хочу. Я думаю, что если UFC захочет вернуть меня, то они устроят этот бой. Я предельно ясно выразился о своих намерениях. Это то, чего я хочу», — добавил Джонс.