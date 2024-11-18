ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерСиннер и все остальные, капитуляция Медведева и деградация мужского тура
    Все новости спорта

    Джонс назвал условие для поединка с Аспиналлом

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Джон Джонс
    Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс рассказал, при каком условии он согласен подраться с обладателем временного пояса в их категории Томом Аспиналлом.

    Том Аспиналл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Том Аспиналл

    «Он меня раздражает, и это мое личное мнение. Я понимаю, что вам, ребята, это кажется забавным, но я нахожу Тома раздражающим.

    Он мне просто не нравится, и в конце концов, если я дам ему возможность подраться со мной, я хочу получить очень большую компенсацию — я хочу получить очень большие деньги.

    Вот и все. Но моя жизнь и без него идеальна. Он мне совсем не нужен, а я нужна ему, и это хорошее положение для переговоров. Я не особо переживаю из-за боя с Томом.

    Но я очень переживаю из-за боя с Перейрой. Это то, чего я хочу. Я думаю, что если UFC захочет вернуть меня, то они устроят этот бой. Я предельно ясно выразился о своих намерениях. Это то, чего я хочу», — добавил Джонс.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания продолжит побеждать
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сейчас уфимцы все-таки сильнее подопечных Разина...
  • «Салават Юлаев» — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Смогут ли Сербия и Дания определить сильнейшего?
  • Сербия — Дания. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Болгария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Сирия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Венгрия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Чехия — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры